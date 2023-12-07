11 декабря в Новосибирской области температура опустится до -43 градусов

Похолодание до -43 градусов в Новосибирской области ожидают синоптики.

Как сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова «МК в Новосибирске», 11 и 12 декабря в области возникнет похолодание до -43 градусов, после чего вновь наступит потепление.

Специалисты прогнозируют, что холода наступят 10 декабря — температура воздуха опустится до -36 градусов, местами до -41. 11 и 12 декабря температура за окном будет достигать -43. С 14 декабря наступит небольшое потепление — до -23 градусов днем, ночью до -33.

Напомним, что из-за сильного снегопада 6 декабря в Новосибирске было временно ограничено движение маршрутного транспорта на трассе Р-255 от Новосибирска до Кемерово и на участке Р-256 в границах Новосибирской области. Междугороднее сообщение из-за разгула стихии также было ограничено.

Ранее Сиб.фм писал о том, что, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, Новосибирск до конца этого года могут накрыть шесть магнитных бурь разной степени силы.