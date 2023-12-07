28 человек пропало в тайге в Хакасии из-за ветра и метели

В тайге Хакасии пропало 28 человек из-за непогоды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Хакасия, в тайге около села Приисковое потерялось несколько групп туристов на снегоходах. Они не смогли выбраться из горно-таежной местности из-за ухудшения погоды и провели ночь в тайге.

По предварительным данным, несколько групп туристов (общее количество 28 человек) катались на снегоходах, но попали в сильную метель из-за чего сбились с пути, и не вернулись на базу до наступления темноты. У одного из них был с собой спутниковый телефон, с помощью которого туристы вышли на связь и сообщили о произошедшем.

Из-за сильного ветра и метели оказать немедленную помощью ночью не представлялось возможным. Туристы ночевали в лесу при температуре около -13 градусов.

На поиске пропавших отправились местные жители, спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Хакасия. В настоящий момент с места поступает информация о том, что их нашли, идет эвакуация.

Напомним, что в Брянске задержали отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в школе.