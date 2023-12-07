Банки увеличивают офисную сеть

На горизонте трех лет банк ВТБ увеличит на 40% офисную сеть, выйдет на новые для себя территории, а также расширит штат курьеров. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в рамках 14-го Инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Сегодня офисная сеть банка насчитывает 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ, и обслуживает более 17,5 млн розничных клиентов и более 1 млн юридических лиц. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 50 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. Уже в следующем году откроются офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.

В этом году был разработан формат «легких» точек обслуживания в малых городах, где банк пока не представлен крупными отделениями, а также в новых районах мегаполисов. Их функционал не отличается от обычного, но площадь меньше – около 50 кв. метров. Летом было открыто шесть таких офисов в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях, в следующем году их число превысит 120 точек.

Существенное укрепление инфраструктуры планируется провести и в рамках интеграции с «Открытием», объединив под единым брендом 240 офисов банка. Еще 250 офисов будут открыты ВТБ в рамках развития собственной сети, таким образом, в 2026 году число точек продаж банка достигнет 1,8 тысяч.

По словам Георгия Горшкова, сейчас услуги банка в основном доступны в крупных городах и региональных центрах. В планах – рост охвата физических каналов в два раза.

«В последние годы в банковском секторе появился тренд по сокращению числа офисов. Мы идем вразрез этому направлению – строим инновационную модель обслуживания клиентов, которая включает не только расширение офисной сети, но максимальную доступность для всех финансово-активных россиян. Мы считаем, что равные возможности получения качественного банковского обслуживания должны быть у жителей крупных и небольших населенных пунктов, независимо от места проживания и уровня доходов. Поэтому внедряем новые форматы отделений и усиливаем выездной сервис наряду с постоянным развитием наших цифровых каналов. Чем воспользоваться – это личный выбор каждого пользователя. Наша задача — обеспечить получение продукта в любой точке, где удобно нашим клиентам», — прокомментировал Георгий Горшков.

14-й Инвестиционный Форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проходит 7-8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В программе форума – выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума – представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.