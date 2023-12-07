Баскетболиста-инвалида задержали в Казани с 20 кг мефедрона

На трассе М7 «Волга» в Казани задержан баскетболист-колясочник, который перевозил 20 килограммов мефедрона.

32-летний спортсмен инвалид первой группы с травмой позвоночника. Он ехал на автомобиле Honda Jade из Нижнего Новгорода в Иркутскую область.

Сотрудники стационарного поста в Казани обнаружили наркотики между вторым и третьим рядами сидений автомобиля. Подозреваемого задержали.

В настоящее время правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Алтайском крае собака набросилась на 15-летнюю девочку при хозяйке.