Будет ли Владимир Путин переизбран в 2024 году, сколько голосов наберёт президент

В победу нашего президента на предстоящих выборах главы государства верят даже западные эксперты.

Так, репортер The New York Times передал на страницах своего издания слова Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин в случае участия в выборах наберет больше 90% голосов. Однако сам пресс-секретарь опроверг его трактовку, заявив, что американский журналист исказил его слова и цитата некорректна: «Уровень консолидации общества вокруг президента абсолютно беспрецедентный, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что если Путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет», изрёк тогда Песков.

По оценкам отечественных экспертов, Путин пойдет на выборы-2024 и переизберется президентом, считает политолог Дмитрий Бадовский. Его мнение разделяет и другой специалист — политтехнолог и президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, пояснивший в беседе с RTVI, что избирательная кампания Путина уже ведется. Сценарий базовый, плановый, из которого исходят и в рамках которого делается большое количество действий на разных административных уровнях.

Что касается рейтинга Путина в России, то, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия россиян российскому лидеру в текущем году составил 77,4 %.