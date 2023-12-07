Депутат Госдумы Хинштейн показал ружье, из которого стреляла школьница в Брянске

Школьница устроила стрельбу в Брянске из ружья «Бекас-3».

Сегодня, 7 декабря, депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фото оружия, из которого восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии.

По словам депутата, 14-летняя Дарья А. использовала охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее её отцу, которое было спрятано в тубусе.

Ранее мы писали, что отца девочки, устроившей стрельбу в школе, задержали. Сейчас 53-летний отец находится на допросе. Правоохранители выясняют причины происшествия. В ходе стрельбы в школе ранили пять детей. Всех отвезли в детскую областную больницу.