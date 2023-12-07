Эксперты крупного банка рассказали о медицинских, образовательных и цифровых проектах в регионах

Сбербанк активно сотрудничает с российскими регионами по решению проблем в сфере здравоохранения, образования и цифровой трансформации. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Государство и органы исполнительной власти для нас – важный контрагент. У губернаторов есть свои точки боли. Например, это медицина – как в удаленных районах сделать нормальную медицину. Мы помогаем. У нас есть умные медицинские девайсы, есть специальные программы, основанные на искусственном интеллекте, которые помогают врачу принимать правильные решения, и так далее», — сообщил он.

При этом Ведяхин отметил, что уже более 300 тысяч человек пользуются этими сервисами, чтобы врачи на местах могли контролировать их хронические заболевания. Он уточнил, что более 90 тысяч человек уже нормализовали свое артериальное давление благодаря сервисам банка.

Также первый зампред правления банка рассказал, что другим большим направлением работы в регионах является образование.

Он напомнил, что более 2 млн школьников учится во вторую смену. По его словам, Сбер вместе с Минпросвещения и ВЭБом организовал программу строительства 119 школ, профинансировав его на 120 млрд рублей.

Кроме того, еще одной большой темой является цифровая трансформация регионов и трансформация на основе ИИ.

«Наши лучшие специалисты провели дизайн-сессии с командами губернаторов по всей России от Ставрополья до Камчатки и Сахалина, и в итоге 500 проектов по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в муниципальное управление уже внедрены, действуют, и дальше это будет только развиваться», — добавил Ведяхин.