В Новосибирской области «украли» электроэнергии на 218 млн рублей

Специалисты по работе с потерями электроэнергии подвели промежуточные итоги реализации мероприятий по предотвращению энерговоровства на территории Новосибирской области.

По данным пресс-службы акционерного общества «Региональных электрических сетей» (АО «РЭС»), за 9 месяцев 2023 года специалисты провели около 340 тысяч проверок у физических и юридических лиц, в ходе которых выявили почти 600 фактов незаконного потребления электроэнергии общим объемом свыше 40 млн кВт*ч. За что нарушителям сейчас предъявлено к оплате более 218 млн рублей.

Одним из эффективных инструментов работы с коммерческими потерями энергоресурса является многолетняя практика внедрения интеллектуальных систем управления и учета электроэнергии. Они позволяют определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь энергоресурсов и выработать меры реагирования.

Помимо специалистов, в борьбу с энерговоровством вовлечены и сознательные граждане, которые могут получить вознаграждение за сообщение о подобных фактах.