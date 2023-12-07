Когда выплатят пенсии и пособия в декабре 2023 года: точный график к Новому году

График выплат пенсий и пособий перед Новым годом в декабре 2023 года был опубликован Социальным фондом РФ. Теперь известно, когда россияне получат свои деньги.

Из-за наступающих новогодних праздников график выплат в декабре 2023 года был изменен. В Социальном фонде напомнили, что если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть выплачены заранее.

Так, 1 декабря жители Новосибирской области получили выплату единого пособия на детей до 17 лет, а также пособие для беременных женщин, пособие по беременности и родам, и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Семьи получат ежемесячную выплату из материнского капитала 5 декабря, а 8 декабря на карты будет зачислена выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

Также 5, 8, 18 и 22 декабря пенсионеры Новосибирской области получат свою пенсию. Выплаты будут производиться через кредитные организации.

В Социальном фонде уточнили, что если выплаты осуществляются через почту, то дата доставки пособий и пенсий будет варьироваться с 4 по 30 число каждого месяца в зависимости от графика работы почтового отделения.

Кроме того, в ведомстве отметили, что перечисление выплат происходит в течение дня, поэтому если деньги не поступили на счет утром, то они будут зачислены до конца дня.