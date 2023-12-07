Народные приметы на 7 декабря: что нельзя делать в этот день в 2023 году

Основная народная традиция этого дня – катание на санях, интегрировалась в современную жизнь весьма любопытным образом.

7 декабря православные верующие традиционно чествуют великомученицу Екатерину Александрийскую. По преданиям, во время её мученической смерти, ангелы с небес сбросили грозу, из которой ударила молния и сожгла колесницу, на которой везли святую. Отсюда и пошло народное название дня – Екатерина Санница (от русского слова – сани).

Старожилы Росси уверяют, что декабрь в день Екатерины дорогу укатывает. Любопытно, но в нынешнем теплом и слякотном начале зимы как раз к этой дате снегопады засыпали большим слоем осадков всю территорию нашей страны.

В древности считалось, что не стоит в день Катерины Санницы много передвигаться на транспорте, а вот устраивать катания на санях очень даже приветствовались. В современный мир эта традиция интегрировалась, как ходьба, большое количество которой рекомендуется делать 7 декабря, чтобы соблюсти традиции предков, а заодно зарядится добрым здоровьем.

В день Катерины Санницы не стоит мести утром пол (пылесосить), так как можно вымести из дома достаток и благополучие. Такой зимний день, по словам священнослужителей российских храмов, нужно провести в мирном и хорошем расположении духа, тогда святая мученица Екатерина Александрийская подарит скорую встречу со второй половинкой тем, кто находится в поиске.