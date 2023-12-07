Не только плоскостопие: врач назвал список болезней, с которыми не берут в армию

Российские медики разъяснили, как в будущем году изменятся требования к состоянию здоровья призывников.

По единодушному мнению врачей нашей страны, которое они составили после опубликования в ноябре текущего 2023 года обновлённого перечня заболеваний от Минобороны, требования к здоровью призывников значительно снизилось. По словам преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медфака Госуниверситета просвещения, хирурга Александра Умного, отныне в Вооруженные силы РФ не смогут попасть призывники с психзаболеваниями, болезнями сердца, астматическими приступами, но кишечные недуги больше не станут препятствием для срочной службы.

Диагностированные кишечные инфекции перенесены в разряд не оказывающих существенного влияния на способность исполнять воинский долг: «Таких больных лишь на время отстрочат от призыва, а после выздоровления призовут», цитирует опытного доктора издание Life.ru.

Кроме того, по заверениям Александра Умного, полностью негодными к службе будут считаться молодые люди, страдающие искривлением позвоночника более чем на 17 градусов (сколиоз), анемией, тромбофилией, другими заболеваниями крови или иммунодефицитом (ВИЧ).

При этом, шизофрения и прочие психические расстройства как минимум послужат причиной ограничения в несении службы, но не полного освобождения от неё.