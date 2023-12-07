Новосибирская общественница раскритиковала запрет на телефоны в школе

Общественница из Новосибирска Анна Тажеева считает, что законопроект о запрете телефонов в школе не улучшит положение детей.

Законопроект, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках, был одобрен Государственной Думой в окончательном чтении. Документ пока не вступил в силу, его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Парламентарии считают, что это поможет повысить авторитет учителей и улучшить учебный процесс. Согласно документу, школьникам будет запрещено использовать телефоны во время уроков, за исключением случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья, а также предусмотренных программой. Это позволит минимизировать факторы отвлечения внимания.

Также, по их мнению, это позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время учебы и повысит авторитет педагогической профессии.

Одна из соавторов закона, Ольга Казакова отметила, что документ не уточняет, где школьники будут должны оставлять телефоны — в раздевалке, фойе, классе или других местах. Это должны определить сами педагоги вместе с родителями.

Правозащитница из Новосибирска Анна Тажеева, которая выступает против школьных поборов, а также защищает права людей, заявила корреспонденту Сиб.фм, что данный закон не улучшит положение детей в школах.

«Правоприменительная практика — на сколько она будет верна и не нарушать границы ребёнка? Мы прекрасно знаем, что есть учителя, которые конфликтуют с учениками, и если мы раньше видели много беспредела, снятого на камеру телефона, например, как педагог бьет ученика головой об парту, а потом его увольняют с «черной меткой», то сейчас неизвестно, как будет», — рассуждает общественница.

Однако Тажеева отметила, что сейчас школьники умные и они будут носить по два телефона — один сдавать, а другим пользоваться.

«Более покладистые ученики конечно будут сдавать телефоны, но у них не будет возможности во время позвонить родителям и сообщить им, что с ними что-то случилось», — предположила собеседница.

Тажеева думает, что и многие учителя не будут собирать телефоны, чтобы не вступать с учащимся в конфликт.

Напомним, корреспондент Сиб.фм попытался выяснить, куда обращаться родителям, если ребёнка унизил или оскорбил учитель в школе.