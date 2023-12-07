Новосибирская прокуратура нашла нарушения в работе по очистке дорог от снега

Прокуроры внесли 38 представлений.

Прокуратура Новосибирской области завершила проверку организации работ по очистке дорог и улиц от снега и наледи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры выехали на места для проверки соблюдения дорожно-эксплуатационными службами требований законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки были выявлены участки дорог, где отмечено ненадлежащее содержание.

«По факту выявленных нарушений руководителям учреждений и предприятий, ответственным за содержание дорог, прокуроры внесли 38 представлений, возбудили 3 дела об административных правонарушениях, объявили 2 предостережения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за 11-бальных пробок цены на такси выросли почти в два раза.