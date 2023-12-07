Новосибирское метро готовится к Новому году

В Новосибирском метро появляется первая новогодняя атрибутика. А, чтобы в новогоднюю ночь горожане могли наслаждаться праздником в центре города, не оглядываясь на часы, в ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен будет работать дольше обычного.

Новосибирск готовится к самому волшебному и любимому горожанами празднику – Новому году. Сияющая иллюминация, гирлянды, нарядные елки создают новогоднее настроение на улицах, в магазинах и офисах.

Поймать новогодний драйв уже можно и в метро. Станции начинают сказочно преображаться, даря предвкушение феерических событий и встреч.

На станциях «Октябрьская», «Площадь Маркса», «Березовая роща» появились праздничные елки и снежинки, на «Гагаринской» устанавливают декоративные иллюминационные конструкции.

А еще время от времени по станциям метрополитена прогуливаются, поздравляя пассажиров с наступающими праздниками и заряжая горожан позитивом, необычные гости — елочный шарик, снеговик, дракончик и медвежонок. С ними можно сфотографироваться и отправить веселые фотографии друзьям.

И, уже традиционно в новогоднюю ночь Новосибирский метрополитен планирует продлить работу, в этом году – на 3 часа, до 3 часов ночи. Чтобы новосибирцы и гости города могли полноценно и спокойно насладиться праздником, перемещаясь по городу в тепле и без пробок - посетить многочисленные праздничные мероприятия, погулять возле главной елки, съездить к родным и друзьям.