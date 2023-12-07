Опубликовано видео эвакуации из брянской школы после стрельбы

В одной из школ Брянска восьмиклассница устроила стрельбу, ранив несколько человек, после чего покончила с собой. Сведения об этом подтвердили очевидцы в разговоре с RT.

По информации РИА Новости, девочка пронесла в школу оружие, принадлежащее ее отцу, и начала стрелять. Предварительно, пострадали четыре мальчика. Также местные власти сообщили о двух погибших детях.

Сразу после инцидента детей из школы оперативно эвакуировали.

Сообщения о стрельбе в гимназии № 5 в Брянске появились утром 7 декабря. Восьмиклассница пронесла с собой огнестрельное оружие и открыла несколько выстрелов. В социальных сетях начали появляться первые фотографии и сообщения о произошедшем. На снимках можно было увидеть автомобили правоохранительных органов, прибывших на место происшествия.