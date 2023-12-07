Отмена пенсионной реформы и мобилизация. Президент Путин готовит сенсационные заявления 14 декабря

Россияне с нетерпением ждут трансляции Прямой линии и большой пресс-конференции главы государства 14 декабря и надеются получить ответы на все насущные вопросы, а эксперты и аналитики строят предположения о заявлениях Путина.

Общественность и эксперты нашей страны единодушны во мнении, что в будущий четверг 14 декабря 2023 года российский лидер в первую очередь сделает неожиданное объявление для пенсионеров.

Если Владимир Путин примет решение участвовать в выборах-2024, то пенсионеры могут ожидать новых мер поддержки от его стороны, уверен известный экономист Александр Разуваев. По его мнению, именно пожилые россияне являются активной избирательной группой и составляют большую часть электората, потому президент уделит им особое внимание.

Первым шагом на этом пути стала январская индексация пенсий на 7,5 %. Следующим шагом, по ожиданиям россиян, должна стать отмена провальной пенсионной реформы в стране.

Не менее острой темой политической повестки является и ситуация вокруг СВО на Украине. Население России также упорно ждёт глобальных изменений в этой сфере жизни.

Согласно общественным опросам, несмотря на то, что Минобороны исключило вероятность проведения новой мобилизации и увеличения числа призываемых срочников, россияне уверены — 14 декабря 2023 года Путин может сделать заявления относительно мобилизации и военного положения в РФ.

Напомним, что комбинацию пресс-конференции и традиционной прямой линии президента РФ все телеканалы страны будут транслировать в полдень по московскому времени в будущий четверг 14.12.2023 г.