Переживут не все: синоптики пообещали страшные морозы на этой неделе

Погода на нашей планете, как и мировая история, циклична – зимой 2023 года в России ожидаются суровые морозы, подобные тем, что случились ровно 80 лет назад, в 1943 году.

Все погодные службы и ресурсы нашей страны проявили редкое единодушие, уверенно заявив о приближении жесточайших морозов. Причём они будут трещать всю текущую неделю и буквально накроют собой обширную территорию нашей страны.

По экспертным расчётам синоптиков, самой сложной окажется климатическая обстановка на Дальнем Востоке, куда морозы нагрянут в первую очередь и буквально обрушат столбики термометров с комфортных минус 2 до невыносимых минус 38 градусов по Цельсию. Кроме того, заранее оповещены о холодах и привычные к морозам жители северо-восточных районов Якутии. Но даже для закалённых якутян пределы в минус 60 градусов покажутся страшными.

Европейская часть России, Урал и Сибирь почувствуют первый натиск ледяного дыхания новой русской зимы уже с утра 6 декабря 2023 года, когда термометры на рассвете (самое холодное время суток) покажут минус 22 градуса. Температура в этих регионах будет падать вплоть до предстоящих выходных, нарастая до минус 38, а то и 40 градусов.

Естественно, такая погода не располагает к укреплению здоровья, а в некоторых случаях ведёт и к гибели человека. Росгидромет рекомендует россиянам воздержаться от дальних поездок в этот период.