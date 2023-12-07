Первая в истории девочка-стрелок. Что известно о расстреле в брянской гимназии

В России произошёл первый случай нападения девочки на школу. Сиб.фм собрал всё, что известно о стрельбе в брянской гимназии № 5.

По данным Telegram-канала Baza, около 9 утра 7 декабря ученица 8-го «А» класса Алина А. поднялась на четвёртый этаж, зашла в кабинет и начала стрелять по подросткам. Алина была одета во всё чёрное, а в ботинке у неё был спрятан нож.

В результате стрельбы пятеро школьников получили ранения, а одноклассница Алины Мария М. скончалась на месте. После этого нападавшая совершила суицид.





Раненых экстренно госпитализировали в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями.

Девочка стреляла из помпового ружья «Бекас-3», которое, предварительно, взяла у своего отца, который 6 декабря отмечал день рождения. Предположительно, Алина воспользовалась праздником и похитила ружье — она пронесла его в тубусе. На входе в школу девочку никто не остановил, так как рамок металлоискателя в здании не было.

Отец Алины находится на допросе у следователей. Также следователи допрашивают директора гимназии, сообщает Baza.

Гимназию № 5 охраняла ЧОО «Агентство экскалибур». Договор на охрану школы на сумму 300 тысяч рублей заключили в сентябре. Организация охраняет 24 учебных заведения в Брянске.

По словам детей, стрелявшая была замкнутой и необщительной. По данным издания Mash, стрелявшая и убитая девочка не могли поделить между собой парня. Сам мальчик также был ранен.

У Алины также есть сестра-близнец — она находилась в классе в момент стрельбы. Знали ли она о мотивах — выясняют следователи.