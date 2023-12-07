Песков отреагировал на стрельбу в гимназии Брянска

Из-за стрельбы в гимназии №5 в Брянске, два человека погибли, еще пятеро пострадали. Их госпитализировали.

По информации следственного комитета, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье и открыла огонь по своим одноклассникам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимо провести тщательное расследование инцидента и выявить причины, которые привели к этой ситуации.

«Прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое — оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное — причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае», — цитируют Пескова РИА Новости.

Ранее школьники рассказали, почему восьмиклассница начала стрельбу в гимназии Брянска.