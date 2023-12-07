По подозрению в госизмене задержали еще одного сибирского ученого

Сибирского ученого, чье имя не разглашается, задержали по подозрению в госизмене.

Как сообщает «Академ.Инфо» ссылаясь на свой источник, арест до 7 февраля продлили одному сибирском ученому, его подозревают в государственной измене. Суд не разглашает его фамилию, но источник издания сообщил, что речь идет о томском ученом по фамилии Галкин.

Помимо этого, Управление судебного департамента Новосибирской области продлил домашний арест Валерию Звягинцеву из Академгородка, его также подозревают в госизмене.

Напомним, что Бастрыкину доложат о смерти жительницы Новосибирска после стоматологии.