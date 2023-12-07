Под Новосибирском после скандала вернули землю краснообскому лицею №13

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области разгорается скандал вокруг точечной застройки. Компания ООО «Акцент» собиралась возвести бизнес-центр и даже уже получила разрешение. Между тем выяснилось, что произойти это должно было на земле лицея №13 – общественники заставили главу Краснообска отозвать разрешение на строительство.

Скандалу с продажей муниципальной земли в Краснообске уже больше пяти лет. Ранее лакомый участок принадлежал Новосибирскому району. Его продажа произошла в 2017-2018 годах, когда районом руководил Василий Борматов. За это время чиновник попал во множество скандалов связанных с землёй и строительством. Против него жители выходили на пикеты, а сдача одного «нового ветхого дома» даже закончилась уголовным делом, которое и сейчас рассматривают в Центральном районном суде.

Так вот, к 2018 году становится известно, что участок размером 40 соток вместе со школьным сквером ушёл с молотка. За 5,86 миллиона рублей обладателем земли с недостроенным зданием стал предприниматель Иван Бельтюгов, бизнесмен явно не собирался на участке возводить объекты дошкольного, общего и среднего образования. Но после небольшой шумихи об этом вопросе опять забыли на два года.

Лоббирование интересов

Вопрос вновь всплыл в 2020 году на комиссии по имуществу, использованию земли, вопросам строительства, инвестициям и предпринимательству Совета депутатов Краснообска. К этому времени обладателем участка стало ООО «Акцент», которое планировало на этой земле провести перезонирование.

«Интерес один: перевести землю зону ОД-1, это торговля, что позволяет возводить 70% застройки с неограниченным количеством этажей и открывать магазины. В 2021 году публичные слушания прошли, дошли до комиссии, но комиссия завернула и вернула на рассмотрение. Предприниматель это обжаловал»,

- рассказал Сиб.фм депутат Совета депутатов Краснообска Сергей Дружинин.

После этого времени вопрос о школьном участке рассматривается ещё и в Арбитражном суде Новосибирской области. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент». В начале 2023 года компания застройщика подаёт иск к Совету депутатов рабочего посёлка Краснообск «о признании незаконным решения от 12.11.2021, которым обществу было отказано в отнесении земельного участка с кадастровым номером 54:19:180109:6125 к зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)». Под него уже и проект даже разработан.

Коммерсанты требуют отнести данный участок к зоне ОД-1. Однако Арбитражный суд в этом заявителю отказывает. Однако предприниматели обращаются и апелляционную, и кассационную инстанцию. В итоге в конце ноября 2023 года суд находит нарушения при рассмотрении вопроса и обязует депутатов ещё раз, уже учитывая весь пакет документов, пересмотреть решение.

«Обязать Совет депутатов рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в лице постоянной депутатской комиссии по имуществу, использованию земли, вопросам строительства, инвестициям и предпринимательству повторно рассмотреть заявление общества с ограниченной ответственностью «Акцент» (ИНН 5408244348) об отнесении земельного участка с кадастровым номером 54:19:180109:6125 к зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)», — говорится в последнем решении Арбитражного суда.

Как рассказывает Сергей Дружинин, теперь вопрос зонирования вновь рассмотрят на этот раз на сессии Совета депутатов Краснообска.

Как выдали, так и отозвали...

К этому времени общественность рабочего посёлка вновь поднимает вопрос о территории, которая необходима лицею №13. Появляется информация, что разрешение на строительство уже выдано.

«Три недели назад, в пятницу вечером, мы узнаём, что Яцков уже подписывает разрешение на строительство. Об этом даже в администрации знали два человека. Она даже не поставил в известность Совет депутатов. Начался скандал, — говорит общественник Краснообска Валерий Котельников.

– Застройщик даже в суде говорит, что ему невыгодно строить там спортивный объект. Он и не скрывает свои намерения, что хочет строить бизнес-центр. Глава же всё это время утверждал, что там будет спортобъект».

Валерий Котельников говорит, что эта новость взбудоражила широкую общественность Краснообска. Люди и раньше выходили на пикеты против точечной застройки. После этого глава рабочего посёлка записывает видео.

«Уже закончился рабочий день, поэтому, что называется, делаю обращение с руки, поставив свой личный телефон на запись. Два небольших, но очень важных объявления: во-первых, я считаю, что восстановлена историческая справедливость. Территория возле 13-ого лицея возращена 13-ому лицею. Это большая территория, которая позволит служить интересам наших ребятишек, — заявил глава Краснообска Олег Яцков.

– Я надеюсь, что администрация района поддержит проект, тем более, у администрации есть проект именно под реконструкцию стадиона. Вторая часть этого решения – передача участка. В новых условиях эта территория становится школьной. С главой района мы считаем, что это правильное, исторически выверенное решение».

Глава Краснообска не стал вдаваться в подробности, почему при его предшественниках территория отошла во владение ООО «Акцент», но заверил, что сейчас разрешение на строительство отозвано.

Впрочем, точку в этой истории ставить рано, ведь народным избранникам Совета депутатов Краснообска по требованию суда вновь предстоит пересмотреть вопрос о зонировании, который ставит ООО «Акцент», которое, видимо, не за маленькие деньги приобрело эту землю. К тому же бизнесмены могут обратиться в судебную инстанцию и из-за отзыва разрешения на строительство. Сиб.фм сделал запрос в администрацию Краснообска, чтобы ещё подробнее разобраться в возникшем конфликте интересов.