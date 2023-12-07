Появилось видео во время стрельбы в гимназии Брянска

Сегодня, 7 декабря, в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По уточненным данным УМВД России по Брянской области, после совершения преступления, ученица совершила самоубийство.

Видеозапись произошедшего опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что утром восьмиклассница пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие и начала стрельбу во время урока. В результате инцидента погибла одноклассница девочки, еще четверо получили ранения.