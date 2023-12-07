При каком морозе можно не ходить в школу и на работу — точные температуры и законы

По прогнозам российских синоптиков на нашу страну движутся аномальные морозы. В связи с этим, портал «Сиб.фм» публикует информацию о поводах для пропуска школьных занятий и даже сокращения рабочего дня.

Сразу оговоримся, что внеплановые выходные положены не всем. К примеру, для офисных сотрудников роль играет лишь температура в помещении. В трудовом законодательстве нашей страны попросту не прописана норма уличной температуры, при которой можно не выходить из дома, но зато есть требования к температуре на рабочем месте:

- сотрудники с сидячим образом должны работать при +22-24 градусах в помещении;

- те, кто проводит рабочий день на ногах (продавцы-консультанты или контролеры) — при +21-23;

- если работа связана с физическим напряжением и переноской грузов до 10 килограммов (работники производств), то +17-19 градусов;

- если труд связан с ходьбой (экскурсоводы), то +19-21 градус;

- для грузчиков и кузнецов +16-18 градусов в помещении;

- тем, кому приходится работать на улице даже в мороз (охранники, строители, монтажники, каменщики и т.п.), работодатель обязан обеспечить места для обогрева с режимом +22+25 градусов, горячее питание, средства защиты и теплую одежду.

Что касается детей, посещающих школы и детские сады, то температура в помещениях не должна опускаться ниже +18 градусов, а при очень низких значениях на улице им лучше оставаться дома.

• ученикам с 1-го по 4-й класс можно не ходить в школу при температуре воздуха -28 без ветра, -25 с ветром (от 4 метров в секунду);

• с 5-го по 9-й класс — при -30 без ветра, -28 с ветром;

• с 10-го по 11-й класс — при -32 без ветра, -30 с ветром.

Отметим, что региональные власти и органы образования могут менять эти нормативы, исходя из климатических особенностей местности. Условно говоря, температурные нормативы для посещения детских учреждений в Москве и в Архангельске различаются.