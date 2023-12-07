Прямая линия с Владимиром Путиным 2023: когда и как задать вопросы, можно ли позвонить президенту РФ

Прием обращений граждан для Прямой линии президентом Владимиром Путиным, совмещенной с Большой пресс-конференцией, уже начался. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию «Как задать вопрос президенту».
Способ № 1
По телефону горячей линии в Москве (бесплатно и круглосуточно):
8-800-200-40-40.
Способ № 2
SMS/MMS (бесплатно и круглосуточно) на номер: 0-40-40.
Способ № 3
В соцсетях: ВКонтакте https://vk.com/moskvaputinu
или Одноклассники https://ok.ru/moskvaputinu
Способ № 4
Через специальные мобильные приложения:
RuStore https://apps.rustore.ru/app/ru.imteleport.plp2
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.plp3
Способ № 5
Через официальный сайт «Москва Путину»:
· перейти по ссылке https://video.moskva-putinu.ru/#/login
· в открывшейся форме написать свой вопрос.
На сайте есть возможность записать вопрос и в видеоформате.
Отметим, что свыше четверти миллиона вопросов уже принято операторами кул-центра.
Напомним, что прямая телевизионная трансляция Итогов года с Владимиром Путиным будет осуществлена всеми государственными телеканалами в четверг, 14 декабря текущего 2023 года ровно полдень по московскому времени (в 12:00).