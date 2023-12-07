Прямая линия с Владимиром Путиным 2023: когда и как задать вопросы, можно ли позвонить президенту РФ

Прием обращений граждан для Прямой линии президентом Владимиром Путиным, совмещенной с Большой пресс-конференцией, уже начался. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию «Как задать вопрос президенту».

Способ № 1

По телефону горячей линии в Москве (бесплатно и круглосуточно):

8-800-200-40-40.

Способ № 2

SMS/MMS (бесплатно и круглосуточно) на номер: 0-40-40.

Способ № 3

В соцсетях: ВКонтакте https://vk.com/moskvaputinu

или Одноклассники https://ok.ru/moskvaputinu

Способ № 4

Через специальные мобильные приложения:

RuStore https://apps.rustore.ru/app/ru.imteleport.plp2

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rostel.plp3

Способ № 5

Через официальный сайт «Москва Путину»:

· перейти по ссылке https://video.moskva-putinu.ru/#/login

· в открывшейся форме написать свой вопрос.

На сайте есть возможность записать вопрос и в видеоформате.

Отметим, что свыше четверти миллиона вопросов уже принято операторами кул-центра.

Напомним, что прямая телевизионная трансляция Итогов года с Владимиром Путиным будет осуществлена всеми государственными телеканалами в четверг, 14 декабря текущего 2023 года ровно полдень по московскому времени (в 12:00).