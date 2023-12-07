Путин услышал: принято жёсткое решение по мигрантам в России

Глава государства потребовал от мигрантов из Ближнего Зарубежья чёткого знания русского языка и абсолютного уважения к законам и культуре РФ, сделав это главными условиями получения российского гражданства.

Проблему засилья мигрантов и их тлетворного влияния на криминальную ситуацию в России глава нашего государства Владимир Путин затронул во время традиционной ежегодной встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Обсуждая сложившуюся острую ситуацию в миграционной политике РФ, он потребовал соблюдать этнокультурный баланс: «Они (мигранты – прим.ред.) должны знать русский язык, уважать российские законы», сказал Путин. Также президент напомнил, что Россия не просто требует от переселенцев знания русского языка, но и открывает для этого школы по всей Средней Азии.

Эта жёсткая точка зрения первого лица нашего государства полностью совпала с мнением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Тема миграционной ситуации в России острая. Этот вопрос крайне важен в свете сохранения русской культуры. Современные миграционные процессы представляют серьёзный внешний вызов нашей культурной традиции и могут привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России как его духовно-культурного ядра», пояснил он свою позицию.

Таким образом, единодушие и солидарность светских и церковных властей страны даёт надежду на скорое разрешение насущной проблемы мигрантов в России.