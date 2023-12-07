Семья из Казахстана переехала в Новосибирск благодаря местной полиции

Сотрудники полиции из Новосибирской области помогли семье из Казахстана переехать в Россию

Семья Лосинских из Республики Казахстан обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области с заявлением об участии в Государственной программе, которая оказывается помощь в добровольном переселении в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

О возможности участия в программе семья узнала от друзей, которые благодаря ей смогли переехать в Воронежскую область.

Супруги Андрей и Наталья, их 18-летний сын Иван и 8-летняя дочь Софья обсудили и выбрали Новосибирск для переезда.

Сотрудники оказали помощь в оформлении документов, и ГУ МВД России области приняло решение о выдаче семье свидетельства участников госпрограммы, что позволило им получить гражданство в упрощенном порядке.

Супруги взяли жилье в ипотеку. Сейчас Наталья работает в одной из продуктовых организаций, Андрей — водитель-машинист, сын учится в медицинском колледже, а девочка пошла в 1 класс.

Напомним, что в Новосибирской области планируют арендовать вертолет для санавиации.