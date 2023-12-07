Портал «Сиб.фм» публикует обновлённую сводку Минобороны РФ и другие важные новости о событиях в зоне действия СВО на Украине за последние сутки.

По данным Минобороны РФ от 07.12.2023 г., в данный момент в восточной части Украины продолжаются боевых действия, в ходе которых зафиксированы значительные потери со стороны ВСУ:

· на Краснолиманском направлении — до 140 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, и гаубица М119, произведённая в США;

· на Донецком направлении — до 165 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также другие боевые технические средства.

В ответ на действия российских военных силы Украины выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня по Донецку и Макеевке, сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В Донецке три мирных жителя пострадали от атаки вражеских беспилотников.

В это время Киев устроил теракт в ЛНР, в результате которого взорвался автомобиль депутата Луганского Народного Совета Олега Попова (скончался на месте).

Но несмотря на это, по оценке военных экспертов всего мира, Украина находится на грани проигрыша: «Ситуация уже — не просто замкнутый круг на шахматной доске, а фактический момент проигрыша», пояснила своё видение ситуации директор Центра поддержки аэроразведки и волонтер ВСУ Мария Берлинская. В недавнем интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский должен набраться мужества и сказать соотечественникам правду о патовой ситуации на фронте.