Списки готовы, призовут ещё 170 тысяч: Шойгу подписал приказ касательно мобилизации и военного положения в РФ

Чем ближе президентские выборы в России, тем больше разгоняются слухи о всеобщей мобилизации, однако в итоге они оказываются недостоверными.

Новым поводом для раскачивания темы мобилизации в РФ для прозападных СМИ стал документ Минобороны с обновлённым списком заболеваний, с которыми нельзя служить в российской армии, подписывать контракт и проходить альтернативную службу.

Масла в огонь западных провокаторов подлил свежий Указ президента РФ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», согласно которому будет увеличена на 170 тысяч военнослужащих и доведена до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих численность действующей российской армии.

Ухватившись за эти два документа Telegram-каналы и сомнительного свойства СМИ, со ссылкой на «проверенные источники» оперативно распространили сфабрикованную новость о том, что «в России ко второй волне мобилизации уже всё готово — и законы, и учебные центры, скорее всего и списки мобилизации тоже».

Однако, как показала реальность, прогнозы «диванных» экспертов так и не сбылись. К тому же, в преддверие выборов правительство не пойдёт на столь непопулярные политические шаги. Но в любом случае ясность во все вопросы внесёт предстоящая большая пресс-конференция, совмещённая с «Прямой линией» президента РФ. Она назначена на полдень (по времени Москвы) 14 декабря 2023 года.