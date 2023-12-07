«Спортсмены не нужны»: в Новосибирске увольняют тренера серебряного призёра России по плаванию

Новый скандал разгорается вокруг Федерации плавания в Новосибирской области: заслуженного мастера спорта Александра Ильина, который вырастил серебряного призёра Чемпионата России по плаванию Виталину Симонову, сокращают. Тренер уверяет, что это связано с тем, что он возмущался отказом в предоставлении дорожек для подготовки чемпионки.

Александр Ильин – заслуженный мастер спорта, который подготовил множество выдающихся спортсменов для Новосибирской области. Накануне тренер узнал, что скоро станет безработным и не сможет больше тренировать будущих чемпионов.

«В Училище олимпийского резерва с 1 января сокращают отделение плавания. Это значит: увольняют меня. Мы написали письма министру спорта, губернатору, президенту Федерации с просьбой, чтобы предоставили в подведомственных учреждениях ставку тренера и спортивную подготовку», — говорит Александр Ильин.

Однако в ответе министра спорта тренеру предложили лишь встать на учёт в Центре занятости населения. Сам заслуженный мастер спорта переживает не столько за себя, сколько за свою воспитанницу Виталину Симонову, которая могла быть чемпионкой России по плаванию. Увольнение Александра Ильина значит, что Виталина Симонова больше не сможет проходить спортивную подготовку.

Предыстория увольнения

Вообще, скандалы в Федерации плавания Новосибирской области с периодичностью раз в полгода происходят на протяжении нескольких последних лет. Например, летом этого года на грани увольнения оказалась тренер Елизавета Ческидова, которая возмутилась денежными сборами на соревнования с родителей её воспитанников.

Как рассказывает Александр Ильин, с его воспитанницей – 31-летней Виталиной Симонова произошла примерно аналогичная ситуация. Спортсменка в 2022 году готовилась к чемпионату России.

«Виталина – работник регионального Центра спортивной подготовки, а я тренер Училища олимпийского резерва. Она проходит спортивную подготовку в Училище олимпийского резерва. Она вот стоит на ставке в РЦСП, а всю спортивную подготовку — питание, бассейн, сборы – обеспечивает Училище олимпийского резерва. У нас областной бассейн один – «Нептун». Там директор ГАУ – Сергей Герасимов, он же президент Федерации плавания, — объясняет Александр Ильин.

– И вот для тренировок не в полном объёме была выделена вода. Виталине была выделена одна дорожка в бассейне «Маяк». Ей по нормам должно быть выделено 32 часа, а она тренировалась 12 часов».

Виталине Симоновой нужно было в 2022 году готовиться к Чемпионату России по плаванию. Спортсменке необходимы были вечерние тренировки – она обратилась к Сергею Герасимову.

«Он же вылил на неё поток нецензурной брани. В итоге, нам предоставили «Нептун», а там «длинная вода», мы же готовились к дистанции на 25 метров. Можно было поднять бортик – было бы 25 метров, но он заявил, что ничего делать не будет, нашла коса на камень, и с этого начался конфликт, — продолжает тренер. – Однако мы видели, что бассейн пустой. Раз нам воду не дали – я пошёл, купил абонемент на дорожку. Дорожка стоила 2,5 тысячи в час. Я заплатил за подготовку Виталины 35 тысяч рублей, и мне это не понравилось».

Однако выяснилось, что все соседние дорожки – свободные. Александр Ильин снял это на видео и отправил его министру спорта, заместителю министра спорта. Этот момент тренер и считает началом противостояния.

«Тем не менее, на Чемпионате России мы выступили успешно: Виталина была второй в личном зачёте, в эстафете они первыми были. Она с медалями была и в том и этом году!» — констатировал Александр Ильин.

Как считает мастер спорта, его сокращение – связано как раз с событиями годовой давности. Из-за громких заявлений Ильина о «коррупции» страдает и перспективная, но ставшая неугодной спортсменка.

«Спортсменка не нужна!»

31-летнюю Виталину Симонову можно сейчас отнести к самым перспективным пловчихам России. В своё время она выбрала именно Новосибирскую область для тренировки, приехав из Орска.

«15 лет назад я переезжала сюда ради тренера. Я регион сменила из-за него, и к другому тренеру я не собираюсь. Если его увольняют, то мне должны предложить другого тренера. Я буду биться до конца!» — заявила Сиб.фм Виталина Симонова.

Если спортсменке не удастся отстоять Александра Ильина, то она обещала обратиться на канал «Матч.ТВ».

«Всеми своими действиями Новосибирская область в лице директора ГАУ и президента Федерации показывает, что спортсменка не нужна! Спортсмен, который приносит медали в брасе, в эстафете занимает первое, второе место на Чемпионате России – не нужен!» — возмущена Виталина Симонова.

Расстроен сложившейся ситуацией и Александр Ильин. Говорит, что мог бы вырастить ещё целую плеяду олимпийцев, и для этого его просто не нужно сокращать из большого спорта.

«С 1 января, получается, что прекратится финансирование Виталины Симоновой. А Виталина – профессиональный спортсмен, в следующем году начнётся Чемпионат России по длинной воде, Игры БРИКС, а в сентябре ещё и Кубок Дружбы, — перечисляет Александр Ильин мероприятия, к которым предстоит готовиться.

– Если в декабре месяце её сейчас не поставят на спортивную подготовку, то её в следующем году не будут финансировать, потому что надо смету составить».

В распоряжении редакции есть письмо с ответом Ильину министра спорта Сергея Ахапова, в котором говорится, что в «Новосибирском училище (колледже) олимпийского резерва» Ильину была предложена имеющаяся вакантная должность», соответствующая его квалификации. Сиб.фм также направил запрос в спортивное ведомство для получения разъяснений по данному вопросу.