Учёного Звегинцева оставили под арестом в Новосибирске — его обвинили в госизмене

Обвинённого в госизмене учёного из Новосибирской области оставили под домашним арестом.

По данным группы “Суды общей юрисдикции» в социальной сети “ВКонтакте”, советским районным судом Новосибирской области было рассмотрено два материала в порядке досудебного производства в отношении двух лиц, обвиняемых в государственной измене.

В результате, главному научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерию Звегинцеву продлили домашний арест ещё на 2 месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске четвертый ученый СО РАН Валерий Звегинцев подозревается в госизмене.