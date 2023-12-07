В Брянске задержали отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в школе

Отца стрелявшей девочки задержали в Брянске.

По данным интернет-источника SHOT, в Брянске задержали отца девочки, которая устроила обстрел в школе утром.

Сообщается, что сейчас 53-летний отец находится на допросе — силовики выясняют причины происшествия.

Также, губернатор Брянской области подтвердил, что в ходе стрельбы было ранено пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что стали известны подробности стрельбы в школе Брянска.