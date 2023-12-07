В Новосибирске маршрутка №8 подняла цену до 50 рублей

С 16 августа маршрутное такси двигается от «Микрорайона Ясный берег» до «Магазина Золотая Нива».

С 6 декабря стоимость проезда в маршрутке №8 в Новосибирске увеличилась с 45 рублей до 50 рублей. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Изменение цены связано с решением перевозчика, компании «ПАТП 1118».

С 16 августа это маршрутное такси двигается от «Микрорайона Ясный берег» до «Магазина Золотая Нива» по обновленной схеме, не заезжая на железнодорожный вокзал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет летящий из Новосибирска посадили в Забайкалье из-за возможного инсульта у пассажира.