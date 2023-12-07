В Новосибирске на базе комплекса будет внедрён сервис для розыска людей

Со следующего года внедрят новую систему по поиску людей.

На базе региональной подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2024 году внедрят сервис для розыска людей.

Для обеспечения дополнительной безопасности и правопорядка минцифра региона готовит к подключению более 50 камер видеонаблюдения с центральных улиц областного центра.

В следующем году запланировано внедрение новых цифровых сервисов. Так, например, после авторизации через Госуслуги граждане получат доступ к информации о расположении видеокамер и смогут направить заявку на хранение видеоматериала в течение месяца.

Также после обращения в Службу 112 с заявлением о розыске человека человеку на телефон придёт ссылка, по которой он сможет загрузить фотографию пропавшего. Сотрудники правоохранительных органов смогут оперативно получить фото для дальнейшей работы по розыску с применением средств биометрической видеоаналитики.

Напомним, что поисково-спасательный отряд подключат к благотворительным механикам платформы для объявлений.