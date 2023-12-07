В Новосибирске отменили рейсы из-за пробок на дорогах во время снегопада

Снегопад ограничил транспортное движение, из-за чего были отменены рейсы из Новосибирска.

Вчера, 6 декабря, в Новосибирске был сильнейший снегопад, за пару дней выпала месячная норма осадков. В связи с чем на дорогах наблюдалась не самая лучшая ситуация — пробка в 11 баллов. Из-за чего, по данным Сибуправтодора, было временно ограничено движение маршрутного транспорта на трассе Р-255 от Новосибирска до Кемерово и на участке Р-256 в границах Новосибирской области.

Междугороднее сообщение из-за разгула стихии также было ограничено.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске дороги и дворы полностью засыпаны снегом. Пешеходам и автомобилистам сложно передвигаться.