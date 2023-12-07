В Новосибирске рассказали, где установят ледяные горки

Мэрия Новосибирска рассказала о местах, где установят ледяные горки

Как сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета города, маленькие горки установят во всех парках.

Большие ледяные горки будут располагаться в зонах отдыха: «Затулинский парк», «Арена», «Центральный парк», «Берёзовая роща», «Сад им. С. М. Кирова», «У моря Обского», «Заельцовский парк».

«Ледовый городок» откроют на Михайловской набережной 15-20 декабря, все зависит от погодных условий.

Напомним, что в Новосибирске появились фейковые сайты по продаже новогодних елок.