В Новосибирске завершено расследование уголовного дело о покушении на убийство

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство таксиста в Новосибирске

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ Следственного комитета России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, в разбое, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, и в похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа.

По данным следствия, в октябре 2022 года в ночное время 33-летний обвиняемый увидел стоящую машину на одной из улиц в Центральном районе города – такси с мужчиной внутри. Фигурант по делу попросил подвезти его и, находясь в салоне, попытался задушить водителя, затем нанес ему множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов. Автовладельцу удалось выйти из машины и привлечь внимание горожан, а обвиняемый сел за руль автомобиля и уехала с места преступления. Таксисту была оказана медицинская помощь.

Помимо этого, следствие установило, что 33-летний мужчина похитил из автомобиля документы потерпевшего.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, что следы взрывчатых веществ обнаружили в мультиварке из новосибирского военкомата.





