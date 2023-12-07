В Новосибирской области построили по 245 «квадратов» на нового жителя

По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, за последние десять лет регион прирос на 84 805 человек, за это же время застройщиками области было введено 20,8 млн квадратных метров жилой площади. Ввод на каждого нового жителя области составил 245,7 квадрата.

Как сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев, рост численности региона обеспечила миграция, при этом с 2020 года он практически остановился, а объемы ввода продолжают расти.

При этом регион остается на втором месте в СФО по числу новорожденных за 9 месяцев 2023 года, Красноярский край впереди на 111 младенцев или на 0,57%. Если учесть, что численность Красноярского края на 70 тысяч человек или на 2,45% больше, то по уровню рождаемости Новосибирская область впереди.

«Квартирография строительства региона по площади не соответствует демографическому составу населения, хотя современные квартиры и стали функциональнее. Поэтому актуальна идея Счетной палаты об ограничении продажи однокомнатных квартир и студий по льготной. Не совсем оптимально, когда студию покупают для обналичивания материнского капитала», — уточнил эксперт.

Основной упор при решении демографического вопроса правительство будет делать на развитие ИЖС, и в этом сегменте нужно ожидать повышения объемов строительства, заключил Николаев.

Напомним, под Новосибирском после скандала вернули землю краснообскому лицею №13.