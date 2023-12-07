В Новосибирской области родилось 123 мертвых ребенка

Младенческая смертность сократилась на 24,5%.

По данным статистики за январь — сентябрь 2022 года, коэффициент младенческой смертности в Новосибирской области снизился на 24,5%.

Также в Росстате отметили, что за отчетный период зарегистрировали 123 случая мертворождения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Росстат заявил о сокращении численности населения в Новосибирской области. С начала этого года зарегистрировали сокращение численности на 3,2 тысячи человек. В этом году естественный прирост населения зафиксировали только в Новосибирском муниципальном районе.