В Новосибирской области жительница Баганского района создаёт корзинки из газет

Жительница Новосибирской области занимается редким творчеством.

В Баганском районе Новосибирска Ольга Дерюга уже десять лет имеет необычное хобби — она создаёт поделки из газетной бумаги.

По её словам, активно она начала заниматься творчеством, когда вышла на пенсию, так как появилось больше свободного времени.

На одну поделку женщина тратит около 200 и даже 1 000 трубочек из газеты, которые потом преобразуются в форму в виде корзинки или вазочки.

Сейчас в творчестве Ольги помогает её внук — он режет коробки на заготовки, конструирует.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что дизайнер из Новосибирска создаёт одежду из старых зонтов.