В службе безопасности Новосибирского метрополитена прошел конкурс профессионального мастерства

Контролеры КПП в очередной раз доказали, что безопасность пассажиров находится под контролем, а у любителей прокатиться бесплатно практически нет шансов.

Утром 6 декабря пассажиры метро на станции «Площадь Гарина-Михайловского» могли наблюдать не совсем обычную картину: контролеры приглашали новосибирцев на досмотр под пристальным вниманием пятерых строгих экспертов и зорким прицелом фотокамер. Так проходила первая часть конкурса профессионального мастерства среди контролеров службы безопасности.

Конкурсы на звание «Лучший по профессии» во всех подразделениях МУП «Новосибирский метрополитен» проходят ежегодно. Машинисты, слесари, специалисты по связи, дежурные по станции соревнуются в знании теории своего дела и умении применять эти знания на практике. Но конкурс сотрудников службы безопасности, пожалуй, самый захватывающий.

Ежедневно Новосибирским метро пользуются около 290 тысяч пассажиров. А контрольно-пропускной пункт — это своеобразная передовая линия метрополитена. От работы каждого контролера зависит не только настроение, но и безопасность пассажиров. По статистике, каждую неделю в среднем сотрудниками метро в Новосибирске выявляется около 950 запрещенных к провозу предметов и веществ и более 50 льготных карт, которые не принадлежат предъявителю, задерживаются и передаются полиции 8-10 нарушителей.

Конкурс проводится в два этапа. Первый — отборочный — проходит внутри подразделений, там выбирают двух лучших сотрудников в каждой смене. На втором этапе соревнуются лучшие из лучших. Традиционно за победу борются 8 человек.

Первая часть конкурса — практическая. Жюри внимательно следит, как участники проверяют документы пассажира на льготный проезд, насколько правилен алгоритм действий, если при проходе пассажира через турникет не срабатывает оборудование. Работа с людьми в рамках напряженного пассажиропотока требует корректности, оперативности и внимательности.

И в условиях конкурса, и, в первую очередь, в реальной жизни серьезное испытание — выявление незаконно перевозимых предметов. Входы на станции метро оборудованы рамками безопасности, в распоряжении сотрудников – анализаторы взрывчатых веществ, ручные металлоискатели и другая высокотехнологичная техника, но без специалиста все равно не обойтись. Профессиональная интуиция, опытный взгляд, отработанные навыки — только грамотные специалисты смогут в большом потоке людей выявить нарушителя. Участники конкурса демонстрировали алгоритм действий при подозрении на провоз пассажиром запрещенных предметов, проводили осмотр багажа с помощью сканера и газоанализатора. Все участники конкурса, несмотря на заметное волнение, уверенно справились со всеми заданиями.

Во второй части конкурса, которая проходила в специально оборудованном классе, участники показали теоретические знания по транспортной безопасности, охране труда, культуре обслуживания пассажиров и трудовому законодательству.

В итоге победителем, получившим почетный вымпел и нагрудный значок, был признан Александр Дузенко. На втором месте — Нина Денисова, третье место досталось Ульяне Курбатовой. Все три призера были отмечены также грамотами и премиями.

Как отметил заместитель начальника службы безопасности, начальник отдела транспортной безопасности Новосибирского метрополитена Александр Васин, подобные конкурсы играют важную роль, т.к. конкурсные задания включают всё, с чем контролеры ежедневно сталкиваются в своей работе: проверка пропусков, карт, сумок и багажа, досмотр. По итогам конкурсов проходит анализ результатов, выявляются слабые места, на которые следует обратить внимание.

«Это и хороший стимул в работе, и обмен опытом. Кроме того, коллектив ориентируется на лидеров, на их работу», — заключил Александр Васин.