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общество проиcшествия

В Улан-Удэ загорелся двигатель грузового самолёта при взлёте

Фото: freepik

Загорелся двигатель самолёта в Бурятии.

Глава республики Алексей Цыденов в своём Telegram-канале сообщил о том, что двигатель грузового самолёта загорелся при взлёте в аэропорту города Улан-Удэ в Бурятии.

По данным пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолёта находились пять членов экипажа — никто не пострадал.

Сейчас бурятская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Напомним, что севший самолёт в поле решили разобрать на запчасти.

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Валерия Митрохина
Журналист

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