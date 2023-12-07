В Улан-Удэ загорелся двигатель грузового самолёта при взлёте

Загорелся двигатель самолёта в Бурятии.

Глава республики Алексей Цыденов в своём Telegram-канале сообщил о том, что двигатель грузового самолёта загорелся при взлёте в аэропорту города Улан-Удэ в Бурятии.

По данным пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту самолёта находились пять членов экипажа — никто не пострадал.

Сейчас бурятская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Напомним, что севший самолёт в поле решили разобрать на запчасти.