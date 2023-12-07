Вертолет за 95 миллионов рублей арендуют для новосибирских врачей

В Новосибирской области планируют арендовать вертолет для санавиации
В Новосибирской области Госбюджетное учреждение «Станция скорой медицинской помощи» объявило тендер на выполнение авиационных работ в 2024 году. Информация об этом размещена на сайте госзакупоку.
По договору подрядчику необходимо доставлять медицинские грузы и эвакуировать пациентов с 1 января до 28 декабря 2024 года. За работу готовы заплатить 95,1 миллионов рублей.
Полеты будут проходить по Новосибирской области, а сам вертолет должен базироваться в городе. При этом транспорт нужен с дальностью полетов не менее тысячи километров, выпущенный не ранее 1 января 2014 года.
Внутри вертолета должно быть шесть мест, а на обшивке изображен красный крест.
Отправить заявку на участие можно до 14 декабря.
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