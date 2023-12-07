Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 7 декабря

В мусульманском мире растут недоверие и ненависть к Израилю, арабы требуют разобраться с Израилем и его спонсорами, а у Палестины появились грозные союзники в лице Турции, Ирана и стран Персидского залива.

При текущем росте эскалации и потенциальной угрозе оккупации Газы, а возможно и всей Палестины, США могут полностью потерять доверие в регионе, а Израиль — оказаться в полной изоляции, считают политологи многих стран мира.

Тревожные тенденции набирают обороты — саудиты уже официально прекратили процесс нормализации отношений с еврейским государством. Более того, Бахрейн и Иордания вообще отозвали своих послов из Израиля.

Всё это ведёт к неспособности Израиля выжить в долгосрочной перспективе, предположил в одном из последних интервью известные американский востоковед Генри Киссинджер. По его убеждению, через десять лет Израиля на карте мира может и не быть.

Но израильтяне упрямо продолжают бомбить сектор Газа: «Более 50 дней конфликта показали, что, хотя Израиль и может разрушить сектор Газа, он не может уничтожить ХАМАС, поскольку у каждого погибшего мирного жителя есть семья и друзья, готовые присоединиться к ХАМАС, чтобы отомстить», пишет издание Foreign Affairs.