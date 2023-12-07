Всё решится 7 декабря: Совфед сделал заявление по выборам президента 2024

Сегодня определится дата будущих президентских выборов в РФ. У ответственных лиц стоит выбор между двумя числами марта 2024 года.

Глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём телеграмм-канале на днях сообщил о том, что в четверг, «7-го декабря текущего года начинает течь срок, когда мы можем назначить выборы президента».

На пленарном заседании комитета он пояснил коллегам: «У нас с вами попадает 7-13-е, можно не откладывать и завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть». Кстати, на этом заседании, согласно регламенту, будет присутствовать глава ЦИК Элла Памфилова, которая и будет принимать вместе с членами Центральной избирательной комиссии окончательное решение о трёхдневном голосовании за российского президента весной 2024 года.

Как известно, в сентябре текущего года действующий глава государства Владимир Путин пообещал, что «поговорит» о выдвижении своей кандидатуры после того, как будет назначена дата выборов.

Однако, по данным издания «Коммерсант» со ссылкой на три источника из внутриполитического блока Кремля, в администрации президента РФ уже работают над составом инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы. Но окончательное решение российский лидер оставил за собой.

Напомним, что в случае избрания Владимира Путина на пост президента РФ он в пятый раз займёт это кресло. Подобным долгожительством также отметились в мировой истории: глава Казахстана Нурсултан Назарбаев (29 лет у власти), президент Джибути Исмаил Омар Гелле (24 года на посту), президент Руанды Поль Кагаме (23 года в кресле главы страны).