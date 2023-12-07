Задержаны жители Новосибирска за производство и распространение наркотиков

В Новосибирске пресечена деятельность дилеров, которые организовали лабораторию по производству синтетического наркотика в особо крупном размере.

По данным УФСБ России по Новосибирской области, выявлена и пресечена деятельность двух местных жителей, которые организовали производство и распространение наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщается сотрудниками УФСБ, в арендованном частном доме молодой человек 2001 года рождения и его соучастница 2002 года рождения занимались производством наркотического синтетического средства альфа-PVP.

Было изъято свыше 3,3 кг готового наркотика, 60 литров вещества, содержащего наркотические средства, 400 литров запрещенных к свободному обороту прекурсоров, а также лабораторное оборудование.

Сейчас подозреваемые задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Наркодилерам грозит до пожизненного срока лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске начали судить двух адвокатов за крупное мошенничество и наркотики.