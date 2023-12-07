Ждать ли 13-ю пенсию в декабре 2023: заявление Госдумы по выплатам к Новому году

Парламент РФ наконец-то принял окончательное решение относительно предновогодних выплат пожилым россиянам в уходящем 2023 году.

Идею выплачивать дополнительную пенсию пожилым россиянам перед Новым годом муссируют в Кремле уже не первый год. Инициаторы (различные думские фракции, представляющие законопроект в нескольких интерпретациях) делают упор на социальную помощь незащищённому слою общества.

При этом правительство в лице счётной палаты выдвигает контраргумент в виде дефицита федерального бюджета, на плечи которого должны лечь эти траты (по предварительным подсчётам не менее 800 миллиардов рублей) и возвращают документ на доработку.

По оценкам экспертов в области действующего Пенсионного законодательства РФ, вероятность одобрения такой инициативы в декабре 2023 года близка к нулю: «Учитывая дефицит федерального бюджета и тот факт, все статьи расходов на год вперед уже расписаны, вряд ли можно рассчитывать на такой подарок», написал в своём микроблоге пенсионный эксперт Сергей Власов.

Подтвердил его мнение и Пенсионный фонд РФ, функционирующий в рамках объединённой структуры СФР, пояснив, что закон о 13-й пенсии для всех пенсионеров в этом году не принят и в следующем 2024-ом тоже пока планов нет. Нет официальной информации на этот счёт и из других государственных источников.