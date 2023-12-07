«Знамения Конца света будут свершаться одно за другим». Появилось жуткое предсказание пророка Мухаммеда

Толкователи трудов известного мусульманского пророка уверены в приближении конца света на Земле в ближайшие несколько лет.

Современная наука уже доказала, что жизнь на нашей планете имела точный момент начала и наша Вселенная конечна, также как смертны и все люди, и живые существа. Проще говоря, рано или поздно настанет конец света, который описан в различных древних трактатах.

Так в труде под названием «Знамения Конца Света — откровения Пророка Мухаммеда» (полный текст можно прочесть на портале Проза.ру) описан «судный день» и события, которые будут предшествовать ему. Толкователи этого писания уверены, что начало конца уже положено.

Пророк так описывал события, которые будут свешаться на Земле перед самым концом света:

- сначала люди обеднеют душой и потеряют нравственность;

- потом люди забудут о своем предназначении на Земле;

- люди начнут соревноваться в «силе», тем самым приближая конец света: будут строить дома один выше другого, будут рыть земли и все время куда-то спешить;

- затем начнутся страшные кровопролития и природные катаклизмы;

- люди в смятении будут искать спасения.

По словам Пророка Мухаммеда, все эти события будут разворачиваться на фоне ускоряющейся скорости жизни, когда «год станет быстрым как месяц, месяц — как неделя, неделя — как день, а день — как один час, час же будет проходить так быстро, словно вспышка лучины».

Складывается впечатление, что описана текущая ситуация в мире. Однако мудрый Пророк оставил надежду для человечества, написав, что «конец света не настанет, пока с человеком не заговорит его собственный голос». Трактовать эту фразу каждый волен по-своему.