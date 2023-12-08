13-я пенсия к Новому году будет? Что говорят в Госдуме и правительстве РФ

Не утихают разговоры о дополнительном ежегодном подарке российским пенсионерам к Новому году. Портал «Сиб.фм» публикует официальные комментарии на этот счёт депутатов Госдумы и правительства РФ.

По задумке авторов законопроекта (думская фракция «Справедливая Россия – За правду!), размер дополнительной предновогодней выплаты должен соответствовать объёму привычной пенсии: «В преддверии праздников у граждан возрастают расходы на подарки, продукты и другие праздничные нужды. Пенсионеры, как социально уязвимая категория населения, особенно нуждаются в этот период в дополнительной поддержке со стороны государства», говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатива впервые представлена в нижней палате парламента в декабре 2021 года. Тогда она была отклонена по причине несоответствия действующему пенсионного законодательству и нарушала социальную несправедливость. Правительство рекомендовало доработать законопроект.

В нынешнем году обновлённый документ поступил на рассмотрение нижней палаты Парламента РФ осенью, но также не набрал нужного количества депутатских одобрительных голосов.

По официальным данным, комитет Госдумы по социальной политике не одобрил данную инициативу, рекомендовав отказаться от принятия законопроекта о 13-й пенсии уже на этапе первого чтения. Подобную позицию заняло и правительство РФ.

Зато две пенсии в декабре уходящего 2023 года пожилым россиянам обеспечены: одна за декабрь, вторая, досрочная за январь 2024 года (сумма проиндексирована на 7,5 %).