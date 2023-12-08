Дети в -37 застряли на новосибирской трассе: их спасли

Дорожники помогли детям, которые застряли на Новосибирской трассе из-за поломки автобуса.

Сегодня, 8 декабря, ночью из Казахстана выехал автобус с 22 детьми и 7 сопровождающими на хоккейный матч в Новосибирск.

В 00:20 в диспетчерскую Территориального управления автомобильных дорог области поступило сообщение о поломке автобуса (он заглох). На помощь выехал мобильный пункт обогрева. Температура воздуха упала до -37 градусов.

Через полчаса инженер Краснозерского ДРСУ был на месте и передал диспетчеру, что пассажиры были отправлены попутным автобусом в Новосибирск.

На месте сломанного автобуса находились два водителя, их отогрели, помогли завести транспорт и сопроводили до ближайшего АТП.

Напомним, что транспортная прокуратура проверит экстренную посадку самолёта в Новосибирске.