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общество проиcшествия

Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска

Фото: РИА Новости

Сейчас прокуратура проверяет, как обеспечивалась безопасность в гимназии.

По данным СК России, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение ружьё и расстреляла несколько человек, после чего совершила суицид.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что необходимо провести тщательное расследование происшествия и выявить, почему ранее принятые меры не сработали во время этого инцидента.

Сейчас прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Брянске задержали отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в школе.

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Валерия Митрохина
Журналист

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