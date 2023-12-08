Дмитрий Песков прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска

Сейчас прокуратура проверяет, как обеспечивалась безопасность в гимназии.

По данным СК России, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение ружьё и расстреляла несколько человек, после чего совершила суицид.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что необходимо провести тщательное расследование происшествия и выявить, почему ранее принятые меры не сработали во время этого инцидента.

Сейчас прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Брянске задержали отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в школе.